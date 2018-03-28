Tabelaların standartları belli oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, ’’Tabelalar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten ögeler içeremeyecektir’’ dedi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar” standardı, 19.03.2018 tarihli teknik kurulda kabul edilerek TS 13813 standart numarası ile yayınlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, ’’Özellikle büyük kentlerde gelişigüzel tasarlanmış ve düzensiz olarak binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelalar görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Enstitümüz 19 Mart 2018 tarihinde yapılan teknik kurul toplantısında tabelaların bir standarda bağlı olarak hazırlanması ve asılmasını temin etmek üzere ’Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar’ standardını TS 13813 standart numarası ile yayınladı’’ ifadelerini kullandı.

Söz konusu standartta tabelaların kullanım yer ve amacına göre çeşitlere ayrıldığını belirten Korkmaz, ’’Tabelaların zemin rengi ve yazı rengi kullanım amacına göre belirlenmiş, yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştır. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmiştir. Standartta tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirilmiş, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceği belirtilmiştir’’ dedi.

’’TARİHİ ÖZELLİĞİ BULUNAN TABELALAR KORUNACAK’’

Tabelaların tarihi özelliği bulunması durumunda aynen korunacağını ve tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda bina mimarisinin dikkate alınacağını kaydeden Korkmaz, ’’Binanın birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamayacaktır. Tabelalar şehir estetiğini ve mimari dokusunu bozmayacak, şehrin doğal ve tarihi görünümü ile çelişmeyecek, şehrin doğal veya tarihi sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecektir. Tabelalar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten ögeler içeremeyecektir. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacaktır. Kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçların üstüne asılmayacaktır. Tabela üzerinde bilgi işaretleri dikdörtgen, yasaklayıcı işaretler daire ve uyarı işaretleri ise üçgen şeklinde olup, eğitim kurumlarının tabelalarında sol tarafta Mili Eğitim Bakanlığının logosu yerleştirilecek il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere sırasıyla okulun ismi, okulun türü ve derecesi yazılacak ve varsa okulun amblemi sağ tarafta yer alacaktır’’ açıklamalarında bulundu.

Sponsorluk tabelasında da kuralların belirlendiğini vurgulayan Korkmaz, ’’Sponsorluk hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşun logosu, yapılan sponsorluk hizmetinin tanımı ve sponsor kişi, kurum, kuruluşun adının geçtiği bir cümle yer alacaktır. Standartta ayrıca kapı isim levhalarında, levha yazım ve levhanın asımı konusunda da kurallar belirlenmiştir. Yayınlanan bu standart ile ülkemizde bu alanda yaşanan karmaşanın son bulacağına, tabelaların yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçileceğine inanıyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)