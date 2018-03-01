Sultanbekov Türkiye için yazdığı şarkıyı ilk kez okudu

Dombra şarkısıyla adını duyuran Arslanbek Sultanbekov, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından davet edildiği Ordu’da, ‘Türkiyem’ adlı yeni bestesinin demosunu seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından bir dizi programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Arslanbek Sultanbekov, Durugöl Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ziyarette yaptığı konuşmada, “İlimizde yapılacak olan güreş şampiyonasına kendisini omur konuğu olarak davet ettik. Kendisi de bizi kırmayıp geldi. Aynı zamanda da bunu fırsat bilerek, sayın Arslanbek’i, değerli gençlerimizle Gençlik Merkezimizde buluşturalım istedik. Kendisine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Arslanbek Sultanbekov ise ziyarette yaptığı konuşmada, Kafkas milletlerden Ordu halkına selamlar getirdiğini söyleyerek başladı. Ziyaret teklifinden memnuniyet duyduğunu aktaran Sultanbekov, kendisin de spora ilgili olduğuna dikkat çekerek, “Kendim de çocukluktan beri sporu sevdim. Boks ve jimnastik sporları yaptım. Eğer memleketin içinde iyi sporcu insanlar çok olursa, millet ve memleket güçlü olur. Sporcu insanlar doğru insan olur, sözü akıllı ve doğru olur” şeklinde konuştu.

Kafkasya ve Asya’da Türkleri görmekten mutluluk duyduklarını belirten Sultanbekov, “Türkiye’den kim gelirse çok seviniyoruz. Bizlerin arkasında Türkiye var diye çok aklımıza geliyor. Türkiye’yi çok seviyoruz, Türkiye’nin içinde beraberlik ve barış var” ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel’in şarkılarını duyduğunu ve etkilendiği anlatan Arslanberk, "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çok sevdiğini ve öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Müdür Mustafa Genç ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Sultanbekov, konuşmaların ardından gençlerle sohbet etti. Sultanbekov, sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra, yeni çıkacak bestesi olan ve Türkiye’ye armağan olarak hazırlayacağı "Türkiyem" şarkısının demosunu geçlere dinletti.

Son olarak salonda bulunan herkes, topluca fotoğraf çektirdi.

(Selim Kuşcu/İHA)