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Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyünde direkten bir eve su hortumu içerisinde döşenen yaklaşık 80 metrelik kaçak elektrik hattı Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol sonucunda ortaya çıkarıldı. Kaçak hattı döşeyen vatandaş hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

02 Mart 2018 Cuma 11:10
Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyünde direkten bir eve su hortumu içerisinde döşenen yaklaşık 80 metrelik kaçak elektrik hattı Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol sonucunda ortaya çıkarıldı. Kaçak hattı döşeyen vatandaş hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Alınan bilgiye göre, elektrik parası ödemek istemeyen bir vatandaş, evine en yakın alçak gerilim hattından döşediği kablo ile harici hat çekti. Yaklaşık 80 metrelik kaçak elektrik hattı döşeyen şahıs, fark edilmemesi için su hortumuna geçirdiği kablonun üzerini bazı yerlerde kaya parçaları ile kapattı, bazı yerlerde ise toprağa gömdü. Elektrik kablosunun taşıdığı hayati tehlikeye rağmen bazı yerlerde açıkta olduğu dikkat çekti.

Elektrik direğinden eve uzanan kaçak elektrik düzeneği, Dicle Elektrik Dağıtım’a bağlı enerji kayıpları kontrol ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında ortaya çıkarıldı. Ekipler, elektrik direğinden zemine inen bir kablo belirleyince takip etmeye başladı. Kaçak elektrik hattının uzandığı evde yapılan kontrolde, evin ısınma ve sıcak su ihtiyacı dahil tüm harcamalarının kaçak hattan karşılandığı, elektrik sayacının ise neredeyse hiç kullanılmadığı belirlendi. Kontrol ekibi, yaklaşık 80 metre uzunluğundaki kaçak elektrik hattını toplarken, ev sahibi hakkında kaçak elektrik kullanmaktan gerekli yasal işlemleri de gerçekleştirdi.

KAÇAK KULLANMAYIN UYARISI YAPILDI

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, elektrik kalitesini düşüren, arıza ve kesintilere neden olan kaçak elektrik tüketimine karşı Dicle Elektrik ekiplerinin sürekli denetim yaptığını belirterek, "Kaçak ve usulsüz enerji kullanımına asla müsaade etmiyoruz. Yakaladığımız kaçak kullanıcıları hakkında da gerekli tüm yasal işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan kaçak kullanmak yerine elektriği ihtiyaçları kadar ve verimli kullanmalarını bekliyoruz. Elektriği kayıt altında ve verimli kullanırlarsa daha az elektrik parası ödeyecekleri gibi, başkalarının hakkına ve hukukuna da saygı göstermiş olurlar" dedi.

(Selman Güneş/İHA)
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