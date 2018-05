Su gelmezse sandığa gitmeyecekler

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü sakinleri, köylerinin içme suyu probleminin çözülmemesi halinde 24 Haziran’da sandığa gitmeyeceklerini açıkladı.

İçme suyuna hasret kalan Çaylıoğlu köyü halkı köy girişine, "Çaylıoğlu köyü halkı, suyu yapılmadığı için sandığa gitmiyor" şeklinde yazan bir pankart astı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan köy sakinlerinden 65 yaşındaki Cemal Akın, "70-80 seneden beri yolumuz, suyumuz hiçbir şeyimiz yok. Biz unutulmuş bir köylü olarak burada Maden, Yenigülen, Kürtdüzü ve Çaylıoğlu mahalleleriyiz. Sinop ile Zonguldak’ın arası siyasiler tarafından unutulmuş bir memleket. Biz fabrika istemiyoruz. Burada hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yol ve su istiyoruz” dedi.

"24 HAZİRAN’A KADAR SUYUMUZ GELMEZSE SANDIĞA GİTMEYECEĞİZ”

Köy girişine astıkları pankartta “Çaylıoğlu köyü halkı, suyu yapılmadığı için sandığa gitmiyor“ diye yazarak, seçimi protesto eden köy sakinleri adına açıklama da bulunan 55 yaşındaki İsmail Atalay, "Siyasiler geliyor, bize söz veriyor ama unutuyor. 2018 yılından bu yana en az 10 sefer dilekçe verdik. Köylüler olarak biz çok mağdur durumdayız. Ne yolumuz var ne doğru düzgün suyumuz akıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz gelemiyor memleketimize. Sürekli memleketimiz göç veriyor. Susuzluktan kimse memleketimize gelmiyor. Biz su ihtiyacımızı görmek istiyoruz. Siyasilerden yardım bekliyoruz. Bize her zaman yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeye çalışıyoruz. Eğer bu iş çözülmez ise sandık başına gitmeyi düşünmüyoruz. Oy kullanmayı düşünmüyoruz. Bizim hiçbir siyasi yönümüz yok. Biz her zaman vatanımızı, milletimizi seven insanlarız. Ama ne yapalım bu yola başvurmak zorunda kaldık” diye konuştu.

“BAHÇEM VE SERAM KURUDU”

Şevket Çaylı bu sene su olmadığı için bahçesinin kurak bir dönem yaşadığını belirterek, "Susuzluktan seram kurudu. Bu arada evde de su yok. Yapacak hiçbir işimiz yok. Portakallarım, mandalinalarım kurudu. Su varken bahçem çok güzeldi. Her sene buradan, dünyanın portakalını, mandalinasını alıyordum. Elma ve armut hepsi boldu. Şimdi hiçbir şey vermiyor susuzluktan" ifadelerini kullandı.

“EN KISA SÜREDE SORUN ÇÖZÜLECEK”

Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya su sorununun en kısa sürede çözüleceğini belirterek, "Milletvekili adayları, köy muhtarı ve köy sakinlerinden birkaç kişiyle oturduk, konuştuk. Bu sorunu çözmek için gerekli ödeneği bulup en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Su sorunu en kısa sürede çözülecek" şeklinde konuştu.

(Osman Aksu /İHA)