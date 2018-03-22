Stepne lastik içinden 15 yavru köpek çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında bulunan stepne lastiğin içerisinde kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 15 yavru köpek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan’dan gelerek Kapıkule Gümrük Kapısından ülkeye giriş yapan otomobil polis pasaport işlemlerini müteakip Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak kontrol edildiği sırada aracın bagajında yavru köpek sesleri duyuldu. Yapılan araştırma sonucunda bagajda 8 adet Samoyed, 4 adet Pekinez, 2 adet Pug ve 1 adet King Charles cinsi olmak üzere toplam 15 yavru köpek tespit edildi.

STEPNEYİ KESEREK, ÖZEL YER HAZIRLADI

Araç sürücüsü Bulgaristan uyruklu Z.M.N.’nin yapılan ön görüşmede köpeklerin kendisine ait olduğunu ifade etmesine rağmen hayvanları araçta gizleyerek beyan etmeden ülkeye sokmaya çalıştığı ve satmak niyetiyle getirdiği ortaya çıktı. Muhafaza ekipleri tarafından köpekler yedi emine teslim edilirken, şahıs hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HAYVANSEVER İŞ ADAMI HEPSİNİ ALDI

Öte yandan, geçtiğimiz ay Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda Bulgaristan üzerinden yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 12 yavru köpek daha yakalandı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünde yapılan ihale ile satışa çıkartılan 12 yavru köpek, tanesi bin TL’den 12 bin TL ihale bedeliyle satıldı. Hayvansever iş adamı Levent Bilgin, yavru köpeklerin bedelsiz olarak sahiplendirileceğini belirterek, "Bu şekilde köpeklerin satılmasın karşıyım. O yüzden kişisel olarak geldim ihaleye 12 tane köpeği aldım. Bunları sahiplendireceğim" dedi.

(Koray Ustabaşı/İHA)