Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116994
ALTIN
162.289
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.2582
EURO
4.6966
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Spor endüstrisinin kuralları sert bir şekilde gelişecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor bir endüstridir. Bu endüstrinin kuralları da sert bir şekilde gelişecek. Genel hukukun dışında bir özel hukuka ihtiyaç var, bunlar spesifik konular olduğu için incelenmesinde de farklı bir yaklaşım gerekiyor. Spor hukuku bizde yeni yeni oluşan bir yapı" dedi.

02 Mart 2018 Cuma 12:42
"Spor endüstrisinin kuralları sert bir şekilde gelişecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor bir endüstridir. Bu endüstrinin kuralları da sert bir şekilde gelişecek. Genel hukukun dışında bir özel hukuka ihtiyaç var, bunlar spesifik konular olduğu için incelenmesinde de farklı bir yaklaşım gerekiyor. Spor hukuku bizde yeni yeni oluşan bir yapı" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla "Sporda Hak İhlalleri ve Denetim" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Bak, sporun bir endüstri olduğunu ifade ederek, aynı zamanda futbol başta olmak üzere bu endüstrinin tüm dünya tarafından takip edildiğini dile getirdi. Bak, doping başta olmak üzere çeşitli sorunların olabileceği bu endüstride doktor, antrenör gibi çok sayıda çalışanın yer aldığını kaydetti. Bu endüstrinin kurallarının da sert bir şekilde gelişeceğini aktaran Bak, "Genel hukukun dışında bir özel hukuka ihtiyaç var, bunlar spesifik konular olduğu için incelenmesinde de farklı bir yaklaşım gerekiyor. Spor hukuku bizde yeni yeni oluşan bir yapı. Sporcu da, idareci de haklarını bilmiyor, oyunun kurallarını bilmiyor. Haklarını en iyi şekilde bilirse aradaki ihtilaflar azalır. Kulüplerimiz de, idarecilerimiz de, devlet yöneticilerin de oyunun kurallarını bilmesi lazım, kuralları bilirseniz daha az hata ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Spordaki başarıda eğitimin önemli bir faktör olduğunu ifade eden Bakan Bak, doğruların uygulanması için kuralların iyi öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

"SPORLA İLGİLİ AİHM’E BAŞVURULAR VAR"

Çalıştayın ev sahibi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Afrin’de şehit düşen 8 askere Allah’tan rahmet diledi. Malkoç, Türkiye’nin teröre karşı mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Gerek DEAŞ, gerek PKK gerekse FETÖ terörüne karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Sporun toplumun her kesimini alakadar eden bir alan olduğunu ifade eden Malkoç, bu konuda her ülkede düzenlenemeler yapıldığını kaydetti. Her alanda olduğu gibi sporda da hak ihlalleri olabildiğini dile getiren Malkoç, "Hak ihlallerinin denetimi oldukça tartışmalı. Özellikle anayasada son yapılan değişiklikten sonra daha da tartışmalı hale geldi. Sporla alakalı benzer konularda anayasa mahkemesine de AİHM’e ve bize de başvurular yapıldı. Biz federasyonlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuların AİHM’e gitmeden nasıl çözüme kavuşacağını belirlemek için bu çalıştayı düzenledik" ifadelerini kaydetti.

Programda ayrıca; Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AK Parti Milletvekili Emruhllah İşler, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve çok sayıda davetli yer aldı. Düzenlenen çalıştay ile, spor federasyonları hakkında yapılan şikayet başvuruları kapsamında tarafları dinlemek ve mevcut spor teşkilatlanması konusunda değerlendirmede bulunmak hedeflendi. Üç oturumdan oluşan çalıştayda; "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Ulusal Spor Yapılanması", "Türkiye’de Spor Tahkimi" ve "Karşılaştırmalı Hukukta Spor Tahkimi ve İnsan Hakları Sorunları" konu başlıkları işlendi.

(Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı
600 ÖSO’lu Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı
Turhal Şeker Fabrikası’na Tokatlılar talip oldu
Turhal Şeker Fabrikası’na Tokatlılar talip oldu
“Kedi Feyyaz”ın derbi heyecanı
“Kedi Feyyaz”ın derbi heyecanı
Doğu Anadolu’da kar etkili oluyor
Doğu Anadolu’da kar etkili oluyor
Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu
Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak hat bulundu
Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor
Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim