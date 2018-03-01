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Son selfieleri oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin trafik kazası öncesi birlikte yemek yiyip son kez birlikte selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden selfieyi çeken genç kız ise yaşam mücadelesi veriyor.

01 Mart 2018 Perşembe 09:03
Son selfieleri oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin trafik kazası öncesi birlikte yemek yiyip son kez birlikte selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden selfieyi çeken genç kız ise yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Erzurum’dan Giresun’a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten trafiğin işlediği yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybederken, yeni evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki kızları Kevser Aydın Kara ise ağır yaralandı. Kara, ambulansla önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum’da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarına ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun’a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen ailenin yolculuk sırasında Erzurum’da bir restoranda yemek yedikleri ve yemek öncesinde Kevser Aydın Kara’nın cep telefonu ile ailesiyle birlikte selfie çekimi yaptığı ortaya çıktı. Selfie fotoğrafı üzerindeki iki kalp işareti dikkat çekerken, bu fotoğraf ailenin birlikte çekildikleri son fotoğraf oldu.

Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin Giresun’un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

(Resul Yanbul/İHA)
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