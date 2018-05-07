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Son 1 haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:35

Son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan-7 Mayıs haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 1’i ölü olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine yönelik 1495 operasyon yapılırken, FETÖ/PDY’den 587, PKK/KCK’dan 150, DEAŞ’tan 94 ve aşırı sol örgütlerden 26 olmak üzere toplam 857 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3198, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 245 kişi yakalandı.

(İHA)
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