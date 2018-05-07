Son 1 haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan-7 Mayıs haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 1’i ölü olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik 1495 operasyon yapılırken, FETÖ/PDY’den 587, PKK/KCK’dan 150, DEAŞ’tan 94 ve aşırı sol örgütlerden 26 olmak üzere toplam 857 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3198, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 245 kişi yakalandı.(İHA)