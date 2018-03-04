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SOLOTÜRK Antalyalıları coşturdu

Antalya’nın Fethi’nin 811. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin(TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği gösteride hava pilot, F-16 savaş uçağıyla yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.

04 Mart 2018 Pazar 20:24
SOLOTÜRK Antalyalıları coşturdu

Antalya’nın Fethi’nin 811. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin(TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği gösteride hava pilot, F-16 savaş uçağıyla yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.

Antalya’nın Fethi’nin 811. yılı kapsamında Fetih Yürüyüşü’nün ardından Karaalioğlu Parkı’nda TSK gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ve yaklaşık 5 bin kişi ilgiyle izledi.

F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan hava pilot, tabanında altın renginde ay yıldız, kuyruk kısmında aynı renkte kartal, üst kısmında ise gümüş renkte yıldız simgesinin bulunduğu uçakla Akdeniz’in mavi sularının üzerinde çeşitli akrobasi hareketleriyle kendisini, izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 30 dakika süren gösteride hava pilot yaptığı sortilerle izleyicilerin yaklaşık 30 metre üzerinden uçuşlar gerçekleştirdi. Kalabalık, gösteri boyunca Türk bayraklarını sallarken, ellerinden bir an olsun telefonlarını bırakmadı.

(Adem Akalan - Memiş Akın/İHA)
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