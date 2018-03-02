SoloTürk Antalya semalarında uçtu

Antalya’nın fethinin 811. yılı kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan SoloTürk, prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı tek kişilik F-16 C Blok-40 uçaklarından oluşan SoloTürk ekibi, Antalya’nın fethinin 811. yılı kutlamaları kapsamında Pazar günü gerçekleştireceği gösterinin provasını yaptı. Antalya tarihi Kaleiçi üstü ve karşısında gerçekleştirilen prova uçuşları adeta nefesleri kesti. Yaklaşık 20 dakika süren prova uçuşu Antalyalılar tarafından merakla izlendi. SoloTürk Pazar günü saat 18.00’de Antalya’nın fethinin 811. yılı kutlamalarında Karaalioğlu Parkı karşısında gösterisini gerçekleştirecek.

(İHA)