Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Skandal iş ilanı: Başörtülülere ayrımcılık !

Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, ““Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır” ” ifadesinin yer aldığı görüldü. İlandaki söz konusu ayrımcı ifade büyük tepki topladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:08
Skandal iş ilanı: Başörtülülere ayrımcılık !

Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, ““Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır” ” ifadesinin yer aldığı görüldü. İlandaki söz konusu ayrımcı ifade büyük tepki topladı.

Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan ‘muhasebe personeli’ ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı. İlanda, “Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır” denildi.

Olayla ilgili Gazeteci Nedir Şener’den bir açıklama geldi. Şener, “Kitaplarımı basan Destek Yayınları ile bu saçma ilan hakkında görüştüm. Destek Yayınları’nda başörtülülere ayrım yapılmadığı ve başörtülü çalışan olduğu söylendi. Yönetimin haberi olmadan hazırlanan bu ayrımcı ilanı hazırlayan kişi ile iş akdine son verilmiş. Açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.

Ayrımcı ilan büyük tepki topladı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van kedileri artık yüzebilecek
Van kedileri artık yüzebilecek
Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu
Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
AGİT heyeti YSK’da
AGİT heyeti YSK’da
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim