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Skandal ilanla ilgili açıklama geldi

Destek Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır” ifadesinin yer aldığı ilanı yayınlayan personelin işine son verildiği belirtilerek, “İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz” denildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:22
Skandal ilanla ilgili açıklama geldi

Destek Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Türbanlı adayların CV’leri dikkate alınmayacaktır” ifadesinin yer aldığı ilanı yayınlayan personelin işine son verildiği belirtilerek, “İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz” denildi.

Destek Medya Grubu, bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, yer alan “Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır” ifadesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Yayınevimizin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda maalesef yönetimimizin bilgisi olmaksızın aranan personelin erkek ve türbanlı olmaması şeklinde bir niteleme yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir konuda (siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi görüş vb.) ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur. Ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durum bir ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı ve erkek personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı dışında kısıtlama getirilmiştir. Kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini tüm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz” denildi.

(İHA)
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