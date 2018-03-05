"Şişli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim faaliyeti durduruldu"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün 14.00’dan itibaren Şişli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim faaliyeti yoktur. Yan tarafta prefabrik okul inşaatı başlatıldı. Tamamlanır tamamlanmaz tüm öğreniciler oraya alınacaktır. Bunu takip ediyorduk” dedi.