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Sınırın sıfır noktasında müzik aşkı

Irak’ın kuzeyine sıfır noktada bulunan Şırnak’ın Uludere ilçesi Dağdibi köyünde onlarca vatandaşın müzik aşkı görenleri şaşırtıyor. Türkçe, Kürtçe şarkılar söyleyen köylüler orkestrayı köylerine almıyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:45
Sınırın sıfır noktasında müzik aşkı

Irak’ın kuzeyine sıfır noktada bulunan Şırnak’ın Uludere ilçesi Dağdibi köyünde onlarca vatandaşın müzik aşkı görenleri şaşırtıyor. Türkçe, Kürtçe şarkılar söyleyen köylüler orkestrayı köylerine almıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde ikamet eden vatandaşların yüzde 50’si hayatını müziğe adamış. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyün sakinleri haftada iki gün bir evde toplanıp şarkılar ve uzun havalar söyleyerek gece geç saatlere kadar eğleniyor. Köyde her yıl onlarca düğün olmasına rağmen orkestra ve davul zurna yerine sadece şarkı söyleyip halaylar çekiyor. 7’den 70’e herkes yarışmalara katılmak istiyor. Onlarca yetenekli köylü seslerinin keşfedilmesi için çağrıda bulunuyor.

KÖY TEPESİNDE MÜZİK ZİYAFETİ

Köyün en yüksek yerinde toplanan köylüler sırayla Türkçe, Kürtçe şarkılar söyleyerek adeta köylülere müzik ziyafeti çektiriyor. Birbirinden güzel seslerin keşfedilmeyi beklediğini söyleyen köylüler, televizyon programlarına çağrıda bulundu. Aydın Sak isimli vatandaş, yıllardır çeşitli etkinliklerde şarkı söylediğini bu yüzden çok beğenildiklerini söyledi. Sak, "Yıllardır bu bölgede şarkıcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bizim aile şarkıcılığa çok ilgi duyuyor. Haftanın hemen hemen üç günü köyümüzde bir evde toplanıp şarkılar söylüyoruz. Yanımızda güzel bir kız kardeşimiz var onunda sesi beğenildiği için yanımızda dolaştırıyoruz. Kaç defa, ’O ses Türkiye’ yarışmasına başvurduk ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle elemelere gidemedik. Bu çağrımıza ses verilmesini istiyoruz. Burada keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce güzel ses var’’ dedi.

Merve Sak adındaki kız ise 3 yıldır müziğe gönül verdiğini belirtti. Merve Sak, "Orta okul sekizinci sınıf öğrencisiyim 3 yıldır şarkı söylüyorum. Düğün, piknik okul etkinliklerine çağrılıyorum. İnşallah sesimizi duyan olur ben ve benim gibi bir sürü kardeşim var burada. Onların sesi de güzel yarışmalara, televizyon kanallarına katılmayı çok istiyoruz. Ancak kimse destek vermiyor’’ diye konuştu.

(Serdar Gükçe/İHA)
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