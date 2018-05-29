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Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

29 Mayıs 2018 Salı 10:30
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak, randevu günü ülkelerine gidiyor. Geceden itibaren gönderme merkezinin bulunduğu bölgedeki dev çadırlarda sıraya giren Suriyeliler yoğunluğa yol açtı. Sabah 08.00’den itibaren Suriyelilerin geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler, yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çekerken. yaşlı ve engellilerin geçişine kolaylık sağlanıyor. Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyelilerin aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklarına, Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor. Suriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Buradan Suriye’nin çeşitli kentlerine giden Suriyeliler, Ramazan Bayramı’ndan sonra 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)
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