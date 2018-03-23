Nevşehir’deki uçak kazasına şahit olan bir köylü , “Şimşek gibi bir patlama oldu” dedi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında F-16 uçağının düşmesine şahit olan köylüler, İHA’ya konuştu. Uçağın düşmesi sonucu büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler, “Biz kahvede oturuyorduk, patlama oldu. Ne olduğunu merak ettik ve hemen buraya geldik. Şimşek gürler gibi bir patlama oldu. Olay yerine gelince uçağın düştüğünü gördük” dedi.

Uçağın düştüğü alanda ekipler el fenerleri ile arama ve inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaları olay yerinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da inceledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)