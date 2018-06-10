Silivri’de Sakal-ı Şerif izdihamı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i, Kadir Gecesi dolayısıyla, Silivri’de tarihi Piri Mehmet Paşa Camii’nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.