Şeyhin yatı Fethiye’den 1 milyonluk yakıt aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kurucusu Zayid bin Sultan el-Nehyan’ın oğlu Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’a ait olduğu belirtilen ’Pelorus’ isimli yat Fethiye’den bir milyon liralık yakıt aldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen "Pelorus" adlı mega yat, yakıt ikmali için iskeleye yanaştı. BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ve BAE kurucusu Zayid bin Sultan el-Nehyan’ın oğlu Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’a ait olduğu belirtilen Cayman bayraklı "Pelorus" isimli 115 metre uzunluğundaki dev yata Aliağa Rafinerisinden getirilen tankerlerle 204 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı. Yaklaşık bir milyon lira değerinde akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de yüklendi. Dubai’den geldiği belirtilen dev yatta Zayed Al Nahyan’ın olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Lüks yatın yakıt alım işlemi gün boyu sürdü.

Yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı öğrenilen yatı, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülerken kimi de önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan

(Murat Yalçın /İHA)