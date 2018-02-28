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Sele kapılan kadın dehşet anlarını anlattı

Aydın’da aniden bastıran yağış sonrası Efeler ilçesinde oluşan sele kapılan pazarcı kadın dehşet anlarını anlattı. Ölümle burun buruna geldiğini ve çok korktuğunu belirten Emir Güçlü, “Bir anda öleceğim zannettim. Çok korktum. Kurtaranlardan Allah razı olsun” dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 20:10

Aydın’da aniden bastıran yağış sonrası Efeler ilçesinde oluşan sele kapılan pazarcı kadın dehşet anlarını anlattı. Ölümle burun buruna geldiğini ve çok korktuğunu belirten Emir Güçlü, “Bir anda öleceğim zannettim. Çok korktum. Kurtaranlardan Allah razı olsun” dedi.

Aydın’da akşam saatlerinde aniden fındık büyüklüğünde dolu yağmaya başladı. Kısa sürede şiddetini arttıran yağış yağmura dönüştü. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta kısa süre cadde ve sokaklar nehre döndü. Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde kurulan semt pazarında açtığı tezgahta naylon malzeme satan 59 yaşındaki Emir Güçlü tezgahını kurtarmak isterken kendisi de eşyaları ile sele kapıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında metrelerce suda sürüklenen ve boğulma tehlikesi yaşayan Emir Güçlü’yü başka bir pazarcı Ramazan Dedoğlu kurtarmaya çalıştı. Kurtarmaya çalıştığı talihsiz kadınla birlikte sele kapılan Ramazan Dedeoğlu çevredekilerden de yardım isteyerek pazarcı kadını ölümden kurtardı.

Ölümle burun buruna gelen iki pazarcıyı İHA buluşturdu. Yağışın dinmesinin ardından yeniden Pazar yerine gelen Emir Güçlü, “Öleceğim zannettim. Ölümle burun buruna geldim. Yıllar önce Didim’de denizde serinlerken girdap yakalamıştı. O zaman da suda boğulup ölme tehlikesi yaşamış korkmuştum. Ancak bugün yaşadığım olay çok daha farklı bir durum. Bugün sele kapıldım ve çok korktum” diyerek kendisini kurtaran Ramazan Dedeoğlu’na teşekkür etti.

(İbrahim Kılınç - Onur Durmuş /İHA)
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