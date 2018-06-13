Sel suyunda böyle sürüklendi

Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Suda yuvarlanan bir kişi son anda kurtarılırken, bir otomobil ise sele kapıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kahramanmaraş’ta saat 16.00 itibariyle etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, ev ve iş yerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar derinliği 30 santimi bulan su altında kaldı. Bir otomobil sel sularına kapıldı. Suda yuvarlanan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı, bir kameriye ise devrildi.

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevrede bulunan iş yerlerine sığındı.

Kahramanmaraş’a şehir dışından gelen bir vatandaş, "İlk defa böyle bir yağmur gördüm. Allah’ın rahmeti. Sanki gök boşalmış" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(Muhammet Özer - Halil Koyun /İHA)