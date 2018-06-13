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Sel felaketinden böyle kurtuldu

Kahramanmaraş’da yaşanan sel felaketinde, sel suları arasında sürüklenen minibüs içerisinde mahsur kalan şoför, aracın camından çıkıp diğer araçların üzerinden atlayarak son anda kurtuldu. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 23:11

Kahramanmaraş’da yaşanan sel felaketinde, sel suları arasında sürüklenen minibüs içerisinde mahsur kalan şoför, aracın camından çıkıp diğer araçların üzerinden atlayarak son anda kurtuldu. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağan yağmur sele neden oldu. Sel sularına yolda yakalanan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklardaki rögarlar taşınca sel meydana geldi. Kahramanmaraş’ta sel sularından en çok etkilenen merkez Dereobası mevkiinde suda sürüklenen araçlar birbirine çarparak durabildi. Yoldan hızla akan sel suları arasında minibüste mahsur kalan araç şoförü ise bir süre çaresizlik içinde kurtarılmayı bekledi. Ancak sular yükselmeye başlayınca minibüsün camından aracın tavanına çıkan şoför diğer araçların üzerinden atlayarak suyun daha az olduğu kaldırıma ulaşmayı başardı. Bu anlar ise bir binadan seli çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Selçuk Şavran /İHA)
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