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Şeker fabrikasının özelleştirilmesine protesto

Tokat’ın Turhal ilçesinde özelleştirme kapsamına giren şeker fabrikası önünde CHP’li 23 milletvekilinin de katılımı ile protesto gösterisi düzenlendi.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:18
Şeker fabrikasının özelleştirilmesine protesto

Tokat’ın Turhal ilçesinde özelleştirme kapsamına giren şeker fabrikası önünde CHP’li 23 milletvekilinin de katılımı ile protesto gösterisi düzenlendi.

Şeker fabrikası önünde düzenlenen eyleme katılanlar, ellerinde "Tadımızı kaçırmayın, şeker fabrikalarımızı satmayın", "Şeker fabrikalarını savunmak vatanı savunmaktır" yazılı dövizler taşıyarak, "Turhal uyuma fabrikana sahip çık", "Şeker vatandır, vatan satılmaz" şeklinde sloganlar attı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eyleme katılanlar, üst aramalarından geçerek Turhal Şeker Fabrikası önündeki alana alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın koordinasyonunu yürüttüğü komisyonda yer alan 23 milletvekili de eyleme katılarak destek verdi. Fabrika önünde kurulan platformda Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, sivil toplum kuruluşları başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından bir konuşma yapan CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, Turhal Şeker Fabrikası’na sahip çıkacaklarını, özelleştirmeye karşı olduklarını kaydetti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise, Turhal Şeker Fabrikası’nın yok pahasına satılacağını ileri sürerek, "İhale şartnamesine baktım, bedel yok. Kaç lira olduğu belli değil. Sonunda şunu diyor; satıcı özelleştirme kurulu dileğine verip vermemekte serbesttir. Şeker vatandır, onu satılmaz değil sattırmayız diyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, tek sloganlarının ’Şeker vatandır, vatan satılmaz’ olduğunu ifade ederek, "Bütün herkes burada şeker ittifakını kurmuş durumda. Genel başkanları ne söylüyorsa söylesin burada bu ittifak kurulmuş. Bu ittifak çıkar ittifakı değil, bu ittifak ekmek ittifakı. Kimin ittifakı, siyasi partilerin mi? Hayır. Turhal’ın, Erzincan’ın, Ağrı’nın, Kırşehir’in, Çorum’un ekmek ittifakı. Bu ittifak vatan ittifakı. Şeker fabrikasını savunmak sadece şeker fabrikasını savunmak değildir, şeker fabrikasını savunmak vatanı savunmaktır. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından eyleme katılanlar sloganlar atarak dağıldı.

(Nurhan İçmez/İHA)
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