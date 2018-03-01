Şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı nakliyecilerden konvoy eylemi

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasının özelleştirilmesi çalışmalarına karşı nakliyeciler konvoy yaparak düzenledikleri eyleme vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Tokat’ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkarılması için başlatılan eylemlere nakliyecilerde katıldı. Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizesinde bir araya gelen nakliyeciler tır ve kamyonları ile konvoy düzenledi. Tırların önüne "Turhal Şeker Fabrikamız Özelleştirilmesin Kapatılmasın" şeklinde pankart asan nakliyeciler, Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla şehir turu attı. Vatandaşlar "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz" şeklinde slogan atarak konvoya katılanları alkışladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN FABRİKAMIZA SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"

Kooperatif Başkanı Cafer Soylu, şeker fabrikasını satılmasını istemediklerini ifade ederek, "Fabrikamız satılmasın başka bir çözüm bulunsun. Fabrika sadece işçi ile olmuyor, esnafı, çiftçisi, besici, nakliyecisi var. Bu insanlar fabrika kapandığı zaman nereye gidecek ne iş yapacak? İlçemizde başka bir sanayi yatırım yok. Bir tane şeker fabrikamız var onunda gitmesini istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan fabrikamıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Fabrikamız emin ellerde kalsın başkalarının eline geçmesin" diye konuştu.

"ONUR MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, sendika olarak onur mücadelesi verdiklerini ifade ederek, "Başbakanımızdan Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Biz doğal pancardan doğal şeker üretmek istiyoruz. Çocuklarımız büyüdükleri zaman Turhal’da bir şeker fabrikası varmış demelerini istemiyoruz" diye konuştu.

Kısa süreli vatandaşların yolu kapatarak slogan attıkları eylem nakliyecilerin şehir turu ile sona erdi.

(Nurhan İçmez/İHA)