Şehit haberlerini verirken gözyaşlarını tutamadı

Mersin’de yayın yapan Kanal 33 televizyonunun sunucusu Duygu Canova, ’Güne Bakış’ programında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’deki 8 şehidin haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.

Afrin’den gelen 8 şehit haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Mersin’de yayın yapan yerel Kanal 33 televizyonunun sunucusu Duygu Canova da, sabah programında şehit haberlerini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. ’Güne Bakış’ programında Afrin şehitlerinden Uzman Çavuş Arif Demirel’e ait haberi sunan Canova, bu sırada duygulanarak ağlamaya başladı. Haberi sunmakta zorlanan sunucu, izleyicilerden özür dileyerek, "Biz belki alışıyoruz bu haberleri verirken ama Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, yardım etsin. Bu haberleri yapmak tabi ki bizim görevimiz ama önce insanız. Çok zorlanıyoruz" dedi.

Canova, gözyaşları içinde diğer şehit haberlerini vermeye güç de olsa devam etti.

(İHA)