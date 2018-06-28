Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı’nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

Büyükorhan ilçesi şehidine veda ediyor. 25 yaşındaki İsa Özkan’ın Yenişehir Havalimanı’na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan’ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi’ne getirildi.

Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı. Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi. Vatandaşlar, HDP’nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP’lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.

İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.

(Ali Erdem /İHA)