Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı’nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:13

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı’nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

Büyükorhan ilçesi şehidine veda ediyor. 25 yaşındaki İsa Özkan’ın Yenişehir Havalimanı’na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan’ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi’ne getirildi.

Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı. Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi. Vatandaşlar, HDP’nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP’lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.

İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.

(Ali Erdem /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van kedileri artık yüzebilecek
Van kedileri artık yüzebilecek
Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu
Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
AGİT heyeti YSK’da
AGİT heyeti YSK’da
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
"Adaleti erdem ilkeleri üzerine inşa etmeliyiz"
"Adaleti erdem ilkeleri üzerine inşa etmeliyiz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim