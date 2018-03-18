Şehit babaya kızından asker selamı

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca’nın 13 yaşındaki kızı Zeynep Naz Dunca, tabut üzerindeki bereyi takarak, babasına asker selamı ile veda etti.

Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 gün önce teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Dunca’nın naaşı, askeri uçakla memleketi Eskişehir’e getirildi. Naaşı Reşadiye Camii’ne getirilen şehidin cenaze namazı öncesinde babası Kazım, annesi Hesna, eşi Lütfiye, kızı Zeynep Naz Dunca ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen şehidin eşi Lütfiye Dunca, dua ettikten sonra tabuta sarıldı. Annesi ile babasının tabutunun başına gelen Zeynep Naz ise bir süre sarıldıktan sonra tabut üzerinde bulunan babasına ait bereyi alarak başına taktı. Ardından Zeynep Naz, babasına asker selamı ile veda etti.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından ikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Vişnelik Hava Şehitliği’nde toprağa verildi. Evli ve bir kız babası olan şehidin 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Özel Kuvvetlerde görevli olan şehit Dunca’nın bir kardeşinin daha TSK’da görev yaptığı, diğer kardeşinin ise bir dönem görev aldığı öğrenildi.

Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Akbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Sivrihisar Belediya Başkanı Hamit Yüzüyüllü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma İl Komutanı Uysal Ağaoğlu katıldı.

(Aydın Sarıoğlu - Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)