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Şehit Asteğmen Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu, memleketi Muş’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:30
Şehit Asteğmen Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu, memleketi Muş’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam Muş’a getirilen Şehit Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı, ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba ocağının önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Şehit Uslu’nun naaşı, Salih-Muhlise Çağlayan Camii’ne götürüldü. Salih-Muhlise Çağlayan Camii’nde bugün öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile birlerce kişi katıldı. Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Acılı baba Hacı Kazım Uslu ile 6 oğlu, cenaze boyunca metanetli durdu.

"İSLAM İÇİN, EZAN İÇİN, ONLAR SUSMASIN DİYE TOPRAĞA DÜŞTÜ"

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Uslu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu Bakan Nurettin Canikli ve baba Hacı Kazım Uslu birlikte omuzladı. Bir süre acılı baba ile şehidin tabutunu taşıyan Bakan Canikli’nin katılımıyla, asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Defin işleminin ardından taziye çadırına geçen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberindeki heyet, burada aileye başsağlığı dileyerek, dua okudu. Burada bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Şehidimizin tüm milletimiz tarafından sahiplenilmesi, acısının bütün milletimiz tarafından paylaşılması son derece önemli. Ailenin hissettiği acıyı hiç kimsenin hissetmesi mümkün değil ama milletimiz de yüreğinden bu acıyı hissediyor, paylaşıyor. Çünkü şehitlerimiz, Cengiz kardeşimiz de bu milletin beraberliği için, İslam için, ezan için, onlar susmasın diye toprağa düştü. Bugün onu sonsuzluğa uğurladık. Ortak değerlerimizi korumak için vatanımızı, çocuklarımızı, geleceğimizi korumak için, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı korumak için bu kardeşlerimiz toprağa düşüyor. Evlat acısı çok büyük acı. Acıların en büyüğünü de hiç kuşkusuz annesi, babası, kardeşleri, akrabaları yaşıyor. Şu anda kahramanlarımız Türkiye’nin her yerinde, Türkiye’nin ötesinde, sınır ötesinde bizler için, bizlerin huzuru için, bizlerin özgürce konuşabilmesi için nöbet tutuyorlar. Rabbim onlara güç kuvvet versin" dedi.

Bakan Canikli ve beraberindekiler, Tabanlı köyünde bir taziyeye katılıp, daha sonra kentten ayrılmak üzere Muş Havalimanı’na hareket etti.

(Uğur Ulu/İHA)
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