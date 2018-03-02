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Şehidin babasını Bakanlar Soylu ve Gül teselli etti

Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

02 Mart 2018 Cuma 15:44
Şehidin babasını Bakanlar Soylu ve Gül teselli etti

Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin naaşı sabah saatlerinde Eskişehir’e ulaştı. Uzman Çavuş Çetin’in Reşadiye Camii’ne getirilen al bayrağa sarılı tabutu başında cenaze namazı öncesinde dualar edildi. Evli ve henüz 1.5 aylık kızı bulunan Recep Çetin’in ailesi, taziyeleri kabul etti. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit Recep Çetin’in naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği’ne uğurlandı.

ACILI AİLEYİ BAKANLAR TESELLİ ETTİ

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’de kılınan cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şehidin ailesini teselli etti. Acılı babanın koluna girerek sakinleştiren Bakanlar, cenaze namazını baba ile yan yana kıldılar. Şehidin al bayrağa sarılı tabutu top arabasına konulduğu sırada oğluna son kez sarılan baba Eyüp Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sakinleştirildi. Bakan Soylu ve Gül, geçiş töreni esnasında da baba Çetin’i bir an olsun yalnız bırakmayarak teselli etti.

Cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şehidin yakınları, sevenleri ve binlerce Eskişehirli katıldı.

(Burak Tekin - Kadir Arslan - Çağatay Gür/İHA)
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