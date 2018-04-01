Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114873
ALTIN
169.582
DOLAR
3.9593
STERLİN
5.5710
EURO
4.8818
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar Sınır Karakoluna ziyaret

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret etti.

01 Nisan 2018 Pazar 20:10
Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar Sınır Karakoluna ziyaret

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret etti.

’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret gerçekleştirdi.

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı. Sanatçıların geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.

Sanatçıların önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle birlikte yemek yemesi bekleniyor.

(Bekir Basmacı - İsmet Biçen - Abdülkadir Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar birlikleri denetledi
Akar birlikleri denetledi
TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor
TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor
Palet fabrikası alev alev yandı
Palet fabrikası alev alev yandı
Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın barınma merkezini vurdu
Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın barınma merkezini vurdu
Sağlık Bakanı: UMKE görevlisi şehit oldu
Sağlık Bakanı: UMKE görevlisi şehit oldu
Akar’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Akar’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim