Sahte ihbarla çağrılan polis ekiplerine sürpriz

Osmaniye’de kız öğrencilerin kaldığı yurtta olay olduğu ihbarıyla çağrılan emniyet güçleri sürprizle karşılaştı.

Osmaniye Merkez’de Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Üniversiteli kız öğrenciler Suriye de sürdürülen Afrin operasyonuna destek olmak ve vermek amacıyla emniyet güçlerine sürpriz hazırladılar. Ellerinde Türk bayraklarıyla yurt bahçesinde hazırlanın yurtta kalan öğrenciler, 155’i arayarak yurtta olay ihbarında bulundu. Yurt bahçesini aydınlatan ışıkların kapatılması nedeniyle toplanan öğrencileri görmekte güçlük çeken emniyet güçleri, ışıkların açılmasıyla sürprizi anladı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor", "Ya Allah Bismilllah Allahu Ekber" sloganlarıyla karşılanan emniyet güçleri, yurt öğrencileri tarafından okunan marşlarla uğurlandı.

Şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gözlenen polisler, öğrencilere yaptıkları sürpriz nedeniyle teşekkür ederken yurttan ayrılırken araçların sirenlerini çalarak öğrencilere destek verdi.

Öte yandan bir destekte aynı mahallede bulunan erkek öğrenci yurdundan geldi. Yurtta kalan öğrenciler ise öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına “Afrin” koreografili destek oldular.

(Resul Özdil/İHA)