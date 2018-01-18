Sağanak yağış ve lodos İstanbul'da etkili oluyor

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve lodos yer yer devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde dalgalar oluştu. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı’nda zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sağanak yağış ve rüzgardan korunmak isteyen vatandaşların şemsiyeyle korunma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Islanmak istemeyen vatandaşların yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Sağanak yağış ve lodos İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor.