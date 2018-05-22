Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101956
ALTIN
202.322
DOLAR
4.8640
STERLİN
6.4816
EURO
5.6945
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Sağanak yağış hayatı felç etti

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

22 Mayıs 2018 Salı 19:47

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa karşı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar çevredeki bina ve iş yerlerinin tentelerinin altında yağmur ve dolu yağışının dinmesini bekledi. Yağmur ve dolu nedeniyle rögarlar tıkanınca Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu göle döndü. Trafikte sürücüler güçlükle ilerlerken göle dönen yolu Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri uzun uğraşlar sonunda temizleyerek ulaşıma açtı. Her yağmur sonrası bu yolun göle döndüğünü ve mağdur olduklarını söyleyen Mustafa Cırık isimli vatandaş, yetkililerin bu olaya bir an önce çözüm bulmalarını istedi. Diğer yandan ise Ankara-Yozgat Karayolu yağış nedeniyle yarılmalar oluştu. Olay yerine gelen karayolları ekipleri oluşan yarığın etrafında olası bir tehlikeye karşı önlem aldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksi sürücülerine "Uber" operasyonu
Taksi sürücülerine "Uber" operasyonu
Abhazlar Kafkas Sürgününü unutmadı
Abhazlar Kafkas Sürgününü unutmadı
Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit, 2 yaralı
Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit, 2 yaralı
TSK: "8 terörist etkisiz hale getirildi"
TSK: "8 terörist etkisiz hale getirildi"
Göçüğün yuttuğu araç çıkarıldı, vatandaşlar tahliye edildi
Göçüğün yuttuğu araç çıkarıldı, vatandaşlar tahliye edildi
Havuza düşerek ölen işitme engelli anneanne ve torununa veda
Havuza düşerek ölen işitme engelli anneanne ve torununa veda
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim