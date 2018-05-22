Sağanak yağış hayatı felç etti

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa karşı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar çevredeki bina ve iş yerlerinin tentelerinin altında yağmur ve dolu yağışının dinmesini bekledi. Yağmur ve dolu nedeniyle rögarlar tıkanınca Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu göle döndü. Trafikte sürücüler güçlükle ilerlerken göle dönen yolu Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri uzun uğraşlar sonunda temizleyerek ulaşıma açtı. Her yağmur sonrası bu yolun göle döndüğünü ve mağdur olduklarını söyleyen Mustafa Cırık isimli vatandaş, yetkililerin bu olaya bir an önce çözüm bulmalarını istedi. Diğer yandan ise Ankara-Yozgat Karayolu yağış nedeniyle yarılmalar oluştu. Olay yerine gelen karayolları ekipleri oluşan yarığın etrafında olası bir tehlikeye karşı önlem aldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir /İHA)