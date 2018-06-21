Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.754
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1973
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı

Rusya’da otomobil üreticisi Kamaz sürücüsüz elektrikli otobüs ‘Shuttle’ı tanıttı. Bir yıl sonra 12 otobüs trafiğe çıkacak.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:10
Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı

Rusya’da otomobil üreticisi Kamaz sürücüsüz elektrikli otobüs ‘Shuttle’ı tanıttı. Bir yıl sonra 12 otobüs trafiğe çıkacak.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan fabrikanın pistinde sürücüsüz elektrikli otobüslerin test sürüşü gerçekleştirildi. Fabrika yöneticileri ve mühendisler katıldığı test sürüşünde otobüsün özellikleri tanıtıldı. Kamaz’ın ürettiği sürücüsüz ve elektriksiz otobüsler saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Günlük toplam 500 kişiye kadar insan taşıma kapasitesi olan otobüsler, yolcular için de konfor sağlıyor. Otobüs içinde USB portlardan WİFİ sistemlerine kadar tüm özellikle düşünülmüş. Otobüsler belirlenen duraklara gidecek ve belirlenen güzergahta ilerleyecek. Kamaz Genel Müdür Yardımcısı İrek Gumerov, dünyada 2030 yılına kadar tüm araçların sürücüsüz araca dönüşebileceğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla’yı arama çalışmaları sürüyor
Leyla’yı arama çalışmaları sürüyor
Adana sağanak yağışa teslim oldu
Adana sağanak yağışa teslim oldu
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
ABD’nin Bağımsızlık Günü Adana’da kutlandı
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Üçüncü havalimanına ilk iniş
Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı
Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu binler uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim