Rusya’da sürücüsüz elektrikli otobüs ’Shuttle’ tanıtıldı

Rusya’da otomobil üreticisi Kamaz sürücüsüz elektrikli otobüs ‘Shuttle’ı tanıttı. Bir yıl sonra 12 otobüs trafiğe çıkacak.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan fabrikanın pistinde sürücüsüz elektrikli otobüslerin test sürüşü gerçekleştirildi. Fabrika yöneticileri ve mühendisler katıldığı test sürüşünde otobüsün özellikleri tanıtıldı. Kamaz’ın ürettiği sürücüsüz ve elektriksiz otobüsler saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Günlük toplam 500 kişiye kadar insan taşıma kapasitesi olan otobüsler, yolcular için de konfor sağlıyor. Otobüs içinde USB portlardan WİFİ sistemlerine kadar tüm özellikle düşünülmüş. Otobüsler belirlenen duraklara gidecek ve belirlenen güzergahta ilerleyecek. Kamaz Genel Müdür Yardımcısı İrek Gumerov, dünyada 2030 yılına kadar tüm araçların sürücüsüz araca dönüşebileceğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)