Regaip Kandili coşku içinde eda edildi

3 ayların müjdesi olarak kabul edilen Regaip Kandili tüm camilerde manevi coşku içinde eda edildi.

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etti. İbadet etmek için camiye gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Regaip Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camisine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, Eyüp Sultan Camii’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camisine annesiyle gelerek dua eden Sevda Gül Pehlivan adlı çocuk, “Annemle, ablamla, kardeşimle dua etmeye geldim. Herkesin yüzü gülsün diye dua ettim” dedi.

Regaip Kandili’nde dua etmek için gelen Şükrü Arıcı adlı vatandaş ise, “Bütün İslam aleminin Regaip Kandili kutlu olsun. Bütün İslam alemine ve Türk askerine Allah kolaylık versin. Allah Recep Tayyip Erdoğan’a güç kuvvet ve sağlık sıhhat versin. İnşallah huzurlu bir şekilde 3 ayları geçirmeyi nasip etsin” diye konuştu.

SELİMİYE’DE ‘REGAİP KANDİLİ’ COŞKUSU

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde doldu taştı.

‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de Mimar Sinan, tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan asırlık cami, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar akşam namazı ile beraber Selimiye’ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okumasını dinleyen cemaat ‘Regaip’ konulu vaazı dinleyerek geceyi ihya etti.

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

KONYA’DA REGAİP KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ

İslam aleminin mübarek üç aylara girişini müjdeleyen Regaib Kandili’nde Konyalılar, camilere akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar Mevlana müzesine giderek dua etti.

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandilinde Konyalı vatandaşlar, Mevlana Müzesi’ne akın etti. Hz. Mevlana’nın sandukası başında dua eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzede kaldı. Mevlana Müzesine akın eden vatandaşlar, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladıklarını belirterek, “Rabbim bu günlere herkese tekrar kavuşmayı nasip etsin, herkese sağlık sıhhat versin. Afrin’deki askerlerimize Rabbim kolaylıklar versin" diye dua ettiklerini söyledi.

BAŞKENT’TE REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’ni idrak etmek isteyen vatandaşlar tüm yurtta camilere akın etti.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili’nde başta Melike Hatun Camii, Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara’nın büyük camilerine ilgi gösterdi.

Camilere gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu belirterek herkesin Regaip Kandili’nin mübarek olmasını, Allah’tan nice kandiller yaşatmasını istediklerini ve Türkiye’deki terör ortamının bir an önce son bulmasını dilediler. Camilerde ibadet eden vatandaşlara lokum Kandil simidi ikram edildi.

(Koray Ustabaşı -Murat Delice - Ahmet Faruk Sarıkoç-İbrahim Yetkin - Davut Has-Musa Erdoğan /İHA)