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Rabia’nın öldüğü caddeyi trafiğe kapattılar

Konya’da, üç gün önce 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’ın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde tekrar kaza meydana gelince vatandaşlar ve Rabia Sena’nın akrabaları toplanarak caddeyi trafiğe kapattı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:56
Rabia’nın öldüğü caddeyi trafiğe kapattılar

Konya’da, üç gün önce 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’ın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde tekrar kaza meydana gelince vatandaşlar ve Rabia Sena’nın akrabaları toplanarak caddeyi trafiğe kapattı.

Rabia Sena Doğan’ın hayatını kaybettiği kaza, geçen pazar günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’a çarptı. Ağır yaralı Rabia Sena Doğan, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Bosna Hersek Mezarlığına defnedildi.

CADDE ÜZERİNDE TEKRAR KAZA OLUNCA VATANDAŞLAR YOLU KAPATTI

Saat 21.30 sıralarında yine aynı yerde 3 otomobilin maddi hasarlı kaza yaptığını gören vatandaşlar ve Rabia Sena Doğan’ın akrabaları caddeye çıktı. Kadınlar yolun bir şeridine oturarak, erkekler ise karşı şeride geçerek caddeyi araç geçişine tamamen kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, uzun süren ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan grup yetkililerin gelmesini istedi. Vatandaşlar, cadde üzerinde çok sayıda trafik kazası olduğunu söyleyip tepki gösterdi. Olay yerine gelerek sinir krizi geçiren daha sonra da eyleme katılan Rabia Sena Doğan’ın babaannesi, “Benim torunuma Pazar günü 150 ile giden bir araba çarptı, yetkililer buraya kasis yapsınlar. Benim 10 yaşındaki kızımı çiğnediler” diye konuştu.

“ARKADAŞIMIN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM”

Kazada hayatını kaybeden Rabia Sena’nın yakın arkadaşı Zeynep Elgün (10) ise, “O ezilen benim arkadaşımdı. Bir kere onun burnu kanamıştı ben de yardım edince bana teşekkür ederim demişti. O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Ben her zaman onunla sırlarımı paylaştım, o benim arkadaşımdı. O ölünce ben dayanamıyorum. Öğretmenine sordum arkadaşım nerde diye, öldü dedi, o zaman hayatımın şokunu yaşadım ben” diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra olay yerine gelen belediye yetkilisi, yoldaki kazaların önlenmesi için çalışmaların başlatılacağı sözünü vererek vatandaşları sakinleştirirken, üç saatlik eylemin ardından cadde trafiğe açıldı.

(İHA)
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