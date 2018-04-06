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Polis teşkilatının 173. yılı

Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümünde, Ankara’daki Cebeci Polis Şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Cebeci Polis Şehitliği’ndeki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 13:38
Polis teşkilatının 173. yılı

Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümünde, Ankara’daki Cebeci Polis Şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Cebeci Polis Şehitliği’ndeki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı.

Şehitlikteki anıta çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende, Özel Harekat Polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısında şehit olan polis memuru Bülent Bostanoğlu’nun 6 yaşındaki yeğeni Irmak Etiman’a oyuncak hediye etti. Daha sonra Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayan Soylu, şunları yazdı:

“Fedakârlıklarının karşılığını asla veremeyeceğimiz, büyük bir minnet ve şükran borcuyla bizlere baş başa bırakan aziz şehitlerimiz;

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümünde huzurlarınızda bulunuyoruz. Hali hayatınızda “Polis” ünvanı taşırken olduğunuz gibi bugün “Şehit” ünvanlıyla yatarken de bizler için bu aziz millet bir onur ve gurur kaynağısınız.

BİZ MALIMIZI SİZE EMANET ETTİK. BİZ CANIMIZI SİZE EMANET ETTİK. BİZ NAMUSUMUZU SİZE EMANET ETTİK

Yüreğiniz ve bileğinizdeki bütün gücümüzle, varınızla, yoğunuzla emanetlerinizi muhafaza ettiniz.

Şehitlerimize şahidiz ki, hiç bir emanete hıyanet etmediniz. Biz size şahidiz ki, giydiğiniz üniformanın hakkını verdiniz. Vatanı satmadınız, milleti terk etmediniz. Canımıza, malımıza, namusumuza helal getirmesiniz.

Teröriste, hırsıza, uğursuza bir yaz gecesi devleti zapt etmek bir grup haine karşı devleti de milleti de müdafaa ettiniz. Ve sonunda şehadet şerbetini içtiniz.

Hepiniz güzel çocuklardınız. Hepiniz güzel insanlardınız. Baba, kardeş, abla, anneydiniz. Ama hepiniz bu devletin şerefli bir polisi 173, yıllık bu teşkilatın onurlu bir ferdiydiniz.

Hepinize borçluyuz. Hepinizi özlüyoruz. Hepinizi seviyoruz. Biz sizden razıyız. Cenabı Allah da sizden razı olsun. Hepinize rahmeti ve marifetiyle muamele eylesin.”

Şehitler için burada Mamak Merkez Cami İmamı tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Soylu ve beraberindekiler ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bırakırken şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

(Ömer Çetin/İHA)
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