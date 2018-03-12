Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118454
ALTIN
162.367
DOLAR
3.8371
STERLİN
5.3079
EURO
4.7167
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Afrin’deki sivil halkı kendisine canlı kalkan olarak kullanan PKK-PYD, sivil göçü engellemek için şiddet uygularken, ateşkes olacak yalanıyla da halkı kandırmaya çalışmış.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:51
PKK-PYD’nin sivillere zulmü itiraflara yansıdı

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Afrin’deki sivil halkı kendisine canlı kalkan olarak kullanan PKK-PYD, sivil göçü engellemek için şiddet uygularken, ateşkes olacak yalanıyla da halkı kandırmaya çalışmış.

Afrin Harekatı’nda sağ olarak yakalanan HPG’li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sivil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tuirej B., “Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık” diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

“GÖÇ ETMEK İSTEYENLERE KARŞI SİLAH KULLANDIK”

Her fırsatta Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin öldürüldüğü yönünde kara propaganda yapan örgütün sivilleri nasıl canlı kalkan yaptığı teröristlerin ifadesine yansıdı.

Mümbiç’ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, “Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Kandil sivil göçü durdurmamız için sürekli talimat verip, ‘gerekirse şiddetin dozajını artırın, halkı da yakında ateşkes olacağına inandırın’ diyordu. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi. Göç durmayınca ‘rejim ve Rusya ile anlaşıp ateşkes sağlanacak’ dedik. PKK halkın bölgeden ayrılmasını istemiyor. Çünkü halk ayrılırsa Afrin düşer” dediği öğrenildi.

Diğer taraftan, PKK baskısından ve çatışmalardan kaçmak isteyen halk, kaçakçılar ile kaçış planı yapmaya başladı. Halep’e kaçmak isteyen Afrinliler 300 bin ila 500 bin Suriye Lirası ödeme yaparak kaçakçılar marifeti ile şehirden çıkmaya çalışıyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Pazarcılardan pazaryeri eylemi
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı
2 köy daha temizlendi
2 köy daha temizlendi
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
İtfaiye aracı gelin arabası oldu
Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı
Kar eridi, FETÖ kitapları ortaya çıktı
Kutsal emanetler yola çıktı
Kutsal emanetler yola çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim