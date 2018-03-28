Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114129
ALTIN
170.833
DOLAR
3.9966
STERLİN
5.6368
EURO
4.9333
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

PKK propagandasından 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Yazar İhsan Eliaçık’ın "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:23
PKK propagandasından 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Yazar İhsan Eliaçık’ın "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Yazar İhsan Eliaçık’ın bir internet sitesinde yazdığı yazılarda, PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katılmazken Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

EN AZ 1,5 YIL

Sanık Eliaçık’ın bir internet sitesinden yazdığı yazılara yer verilen mütalaada, bahse konu yazılarla sanık tarafından silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı. Dava konusu yazılarda sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerini masumane olarak gösterildiği aktarılan mütalaada, ’’sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, eylemlerinin terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte olduğu’’ vurgulandı.

Mütalaada, sanık Eliaçık’ın ’terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Başkanı Uysal’dan ’metrobüs’ açıklaması
İBB Başkanı Uysal’dan ’metrobüs’ açıklaması
İstanbul’da gün batımı
İstanbul’da gün batımı
"Parklara Kamera Konsun" kampanyasına destek büyüyor
"Parklara Kamera Konsun" kampanyasına destek büyüyor
Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü
Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü
İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
Tabelaların standartları belli oldu
Tabelaların standartları belli oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim