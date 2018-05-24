Pistteki ölü kuşlar nedeniyle uçaklar pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistte ölü kuşlar gören bir uçağın pilotu, durumu kuleye bildirdi. İniş hazırlığında üç uçak ise ölü kuşlar nedeniyle pisti pas geçti.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş gerçekleştiren bir uçağın pilotu, inişin akabinde pistte kuş ölüleri gördü. Bunun üzerinde pilot Hava Trafik Kontrolörleriyle itibara geçerek 05-23 pisti üzerinde ölü kuşlar bulunduğunu aktardı.

Kule görevlileri ise apron ekiplerini konu hakkında bilgilendirdi. Kısa sürede 05-23 pistinin bulunduğu bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekipleri, uçuş güvenliği açısından olumsuz bir durum teşkil etmemesi amacıyla pisti temizledi. Aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan Londra, Paris ve Berlin’ den gelen uçaklar pisti pas geçti.

Bakım nedeniyle pisti pas geçen uçak yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

(Ferhat Yasak /İHA)