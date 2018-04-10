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Pendik Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na tapu cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmada Çınardere’deki gecekondulara tapu dağıtacağını ilan etmesinin ardından Pendik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Söz konusu gecekondular 1984-1994 yıllarında SHP’nin döneminde yapıldı” denildi.

10 Nisan 2018 Salı 21:27
Pendik Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na tapu cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmada Çınardere’deki gecekondulara tapu dağıtacağını ilan etmesinin ardından Pendik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Söz konusu gecekondular 1984-1994 yıllarında SHP’nin döneminde yapıldı” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Pendik Çınardere’deki gecekondulara tapu dağıtacağını söyledi. Yapılan konuşmanın ardından Pendik Belediyesi’nden söz konusu gecekondularla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Çınardere Mahallesi Ayazma Caddesi kuzeyinde bulunan ve Keltepe diye bilinen bölge toplam 194 dönüm bir alana sahiptir. Bölgenin içerisinde toplam 372 adet gecekondu bulunmakta olup, bunların 2694 ada 155 parsel içerisinde kalan 143 tanesi eski tapu tahsislidir. Geri kalan 229 adet 1984-1994 SHP döneminde yapılan gecekondulardır. Söz konusu bölge, 1987 yılında yapılan imar planlarına kadar hep rekreasyon alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış olup, tapu tahsis belgelerinin verildiği tarihte de bölgenin donatı alanı olması nedeniyle tapu tahsis belgeleri Milli Emlak Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. 1987 yılında ve 2008 yılında yapılan imar planları ile 36 dönümlük bir kısmı konut alanı olarak planlanmıştır. Bu alan tüm gecekonduların sorununun çözemeyecek olması nedeniyle 2011 yılında yapılan Nazım İmar Planı ile bölgenin tamamı yani 194 dönüm alan yeniden günübirlik tesis alanı, dini tesis alanı, park alanı, otopark alanı, açık-kapalı spor tesis alanı ve yol alanı olarak planlanmıştır. 158 dönümlük alan tüm planlarda rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu 194 dönümlük bölgenin bir kısmının konut alanı olarak planlanması durumunda sadece 148 gecekonduya arsa tahsis edilebilecek olup, kalan 224 gecekondu sahibine gerek mevzuat gereği gerekse yine imar planı uyarınca daire tahsis edilmesi yasa gereği zorunluluktur. Bazılarına daire, bazılarına da arsa verilmesinin adaletsiz bir uygulama olacağı da malumdur" denildi.

"Burada bulunan gecekonduların tamamı için Yayalar Mahallesi’nde İBB tarafından konut projesi yapılmış olup, son bir yıldır da bu bölgede bulunan gecekondulara tahsis edilmek üzere bekletilmektedir" diye devam eden açıklamada, "Bu bölgedeki hak sahiplerinin tercihi ile başvurmak suretiyle tahsisi planlanmış ancak bugüne kadar başvurmamışlardır. Belediyemizce herhangi bir zorlama ve yıkım yapılmamıştır. Çınardere’deki gecekondulardan çoğu her halükarda daire tahsis edilerek çözüme kavuşturulacak nitelikte olmasından dolayı mevcut muhitlerine yakın nitelikli dairelerin İBB tarafından tahsisi hak sahipleri açısından avantajdır. Ayrıca bölgede bulunan ve eski tapu tahsisli gecekonduların üzerinde olduğu 2694 ada 155 parselde mülkiyet davası bulunmakta olup halen sonuçlanmamıştır. Bu nedenle de bu parselden arsa tahsis etmek hukuken mümkün değildir. Pendik Belediyesi 2009’dan bu yana 7 binden fazla gecekondunun problemi kısmen arsa tahsisi, kısmen daire tahsisi ile çözüme kavuşturmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı 1989-1994 yılları arası Pendik’i yönetirken, 10 bine yakın gecekondu ve kaçak yapılaşmadan başka bir şey yapmamıştır. Gecekondu meselesinin siyasi istismarının, yanlış yönlendirme ve bilgilendirmenin hak sahiplerinin yararına olmayacağı aşikardır. Pendik Belediyesi olarak yasal çerçevede problemin çözümü için çalışmaktayız. Hak sahipleri için avantajlı teklifimiz vardır, ancak iddia edildiği gibi; zorla evden çıkarma ve yıkım, yalandır. İftiradır. Pendik halkı hukuk ve hakkaniyetten yanadır. Siyasi istismarcılara bugüne kadar prim vermemiş ve her daim sağduyu galip olmuştur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
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