Pazarcılardan pazaryeri eylemi

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryerinin mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından yer sorunu yaşayan pazarcı esnafı, kendilerine yeni bir pazaryeri tahsis edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir kez daha eylem yaptı.

Mahkeme kararıyla kapatılan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri’nde pazar kuramayan pazarcı esnafı, kendilerine başka bir alanda yer tahsis edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşme talep etti. Kocaoğlu ile, toplantısı olması sebebiyle görüşemeyen yaklaşık 100 kişilik pazarcı esnafı, “Hak, hukuk, adalet”, “Verilen sözler hani nerede?” sloganları attı. Pazarcılar ellerinde "Çocuklarımızın ekmeğini geri ver"," "Özkanlar pazarımızı istiyoruz", "Özkanlar bizimdir bizim kalacak" yazılı dövizler taşıdı.

"SİYASİ AMACIMIZ YOK"

Pazarcılar adına konuşan Faysal Acar, Özkanlar Pazaryeri’nin 34 yıllık pazaryeri olduğunu belirterek, "Aziz Kocaoğlu bu işi çözmek istiyorsa Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’ya talimat vererek bu esnafı Bornova’daki viyadüğün altındaki hazır yere geçmeye ikna etmelidir. Bizim bir siyasi amacımız yok, tek derdimiz ekmeğimiz. Özkanlar Pazaryeri tüm çabalarımıza, bütün görüşme taleplerimize rağmen esnafa mesaj atılarak kapatıldı. 34 yıllık geçmişi olan pazaryeri oradaki halkın imzalarına rağmen kapatıldı" dedi. Pazarcılar, sloganlar atarak Kocaoğlu ile görüşme taleplerini yineledi

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)