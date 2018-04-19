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Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alacak

Fazla mesaiye kalmadığı için patronun fırçaladığı işçi, istifa etti. Kıdem tazminatını almak için mahkemeye başvuran işçiye iyi haber Yargıtay’dan geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:20
Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alacak

Fazla mesaiye kalmadığı için patronun fırçaladığı işçi, istifa etti. Kıdem tazminatını almak için mahkemeye başvuran işçiye iyi haber Yargıtay’dan geldi.

Çalıştığı fabrikada çocuğunun hasta olduğu gerekçesiyle fazla mesaiye kalmayan işçi, ertesi gün patronun fırçasına maruz kaldı. Mesai arkadaşlarının yanında patronunun bağırıp çağırdığı işçi, istifa dilekçesini imzalayıp işyeriniden ayrıldı. Patronun fırçasına maruz kaldığı için istifa dilekçesini imzaladığını belirten işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi için 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etti. Mahkeme, işverenin bağırıp çağırması üzerine sözleşmesini fesheden işçiyi haklı buldu. İşveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme emsal bir karara imza attı. Kararda, "Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının istifa ederek işyerinden ayrıldığını savunmuştur. Davacının çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle gece çalışmasında fazla mesaiye kalmadığı, işyeri yetkilisinın ertesi gün davacının yanına gelerek, davacıya hitaben fazla mesaiye kalmaması nedeniyle bağırıp çağırması üzerine davacının işyerindeki bilgisayarda yazılan matbu istifa dilekçesinin boş bölümlerini el yazısı ile doldurarak işyerinden ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda davacının işyeri yetkililerince bağırılması üzerine, iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatının kabulü yerindedir. Ancak; iş akdini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Kararın bozulumasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

(İHA)
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