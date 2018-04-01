Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114873
ALTIN
169.582
DOLAR
3.9593
STERLİN
5.5710
EURO
4.8818
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Palet fabrikası alev alev yandı

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikası alev alev yandı.

01 Nisan 2018 Pazar 22:10

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikası alev alev yandı.

Yangın, Arız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Yılmaz’a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasında saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pazar günü olmasından dolayı fabrika içerisinde çalışan işçi olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarına 12 itfaiye aracı, BUSKİ’ye ait 1 kepçe ve 1 su tankeri katıldı. Yangından sonra palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, fabrikada yaklaşık 50 bin lira zarar olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

(Yasin Keskin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar birlikleri denetledi
Akar birlikleri denetledi
TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor
TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor
Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın barınma merkezini vurdu
Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın barınma merkezini vurdu
Sağlık Bakanı: UMKE görevlisi şehit oldu
Sağlık Bakanı: UMKE görevlisi şehit oldu
Akar’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Akar’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Jandarma Genel Komutanı Kato’da
Jandarma Genel Komutanı Kato’da
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim