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Özel halk otobüsü çalışanları Mehmetçik için kan verdi

İstanbul’da özel halk otobüsü şirketlerinden Özulaş Toplutaşım A.Ş. tarafından "Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda" sloganı ile Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

01 Mart 2018 Perşembe 13:12
Özel halk otobüsü çalışanları Mehmetçik için kan verdi

İstanbul’da özel halk otobüsü şirketlerinden Özulaş Toplutaşım A.Ş. tarafından "Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda" sloganı ile Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Özulaş Toplutaşım A.Ş., Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için Kızılay’la ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı. Geçtiğimiz günlerde “Vatana canım feda Mehmetçiğe kanım feda” sloganı ile başlatılan kampanyada, bugün özel halk otobüsü yetkilileri ve çalışanları askerler için kan verdi. 403 çalışanın katılması beklenen kampanyaya 150 ünite kan verilmesi hedefleniyor.

"100,150 ÜNİTE KAN VERMEYİ BEKLİYORUZ"

Kan bağışı hakkında bilgi veren Özulaş Toplutaşım A.Ş. Başkan Veliki Nejdet Uyar, "Biz İstanbul Özel Halk Otobüsleri olarak vatan için canını veren Mehmetçiğe bizde kanımızı feda edelim diye bir kampanya düzenledik. Elimizden geldiği kadar başarılı oluruz. Sesimizi duyura bildiğimiz kadar bütün İstanbul’a bunu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah bu kampanyanın devamı gelir. Mehmetçik için ne yapsak azdır. 403 esnafımız var ama buraya 300 kişilik bir katılım bekliyoruz. İnşallah 100, 150 ünite kan vermeyi bekliyoruz. Bu tamamen milli bir duygu kişisel değil sonuçta ülke olarak birlik beraberlik olması gereken günlerdeyiz. Böyle bir karar aldık inşallah faydası olur" dedi.

(Murat Horoz/İHA)
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