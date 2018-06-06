Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 30°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96274
ALTIN
191.330
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1542
EURO
5.3955
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Otomobilin motorundaki yavru kediler kurtarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi, sanayi çalışanları tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:21

Adana’nın Kozan ilçesinde bir aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi, sanayi çalışanları tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almaya giden Abdullah Özkan ve satış görevlisi Ahmet Özdemir, otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Yavru kedileri kendi imkanları ile aracından çıkaramayan otomobil sahibi ve istasyon görevlileri, aracı sanayiye götürerek yavru 3 kediyi sıkıştıkları yerden kurtardılar.

Otomobiline on gün boyunca binmediğini söyleyen Abdullah Özkan, "Petrole gelmiştim. Petrolde yakıt alacaktım. Arkadaşlar araçtan ses geliyorlar dedi. Sonra baktık aracın motor muhafaza bölümünün orada yavru kediler var. Hemen sanayiye götürerek yavru kedileri aracın motor bölümünden sıkıştıkları yerden kurtardık. Bir hafta, on gündür araca binmemiştik. Anneleri gelmiş yavrulamış. Köye gittim ama orada da bulamadım. Şimdi yazlığın oraya gideceğim, bakacağım orada da bulamaz isem barınağa vereceğim. Başka çaremiz yok. Hatta az önce şırınga ile su verdik yavru kedilere. Birazdan sütte vereceğiz. Yazık şu Ramazan günü bu hayvanlar aç susuz kalmışlar. İnşallah çok değillerdi ve araçtan düşmemişlerdir" dedi.

Yavru kedilerin sesini fark eden istasyon görevlisi Ahmet Özdemir ise, "Abdullah Bey otomobiline yakıt almak için istasyonumuza gelmişti. Yakıt veriyorduk, arabadan kedi sesi geliyordu. Baktık arabanın altında kedi var, üç tane yavru kedi çıktı" şeklinde konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBER bisiklet işine de giriyor
UBER bisiklet işine de giriyor
Kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sardılar
Kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sardılar
“24 Haziran dönüm noktası olacak”
“24 Haziran dönüm noktası olacak”
Atatürk Havalimanı’nda oy sandıkları yerleştirildi
Atatürk Havalimanı’nda oy sandıkları yerleştirildi
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Gemi personelinin yardımına Türk askeri yetişti
Gemi personelinin yardımına Türk askeri yetişti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim