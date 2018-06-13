Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Burunören köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Çekerek istikametine gitmekte olan 27 yaşındaki Adem U. yönetimindeki 66 HB 842 plakalı otomobil, Burunören köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Şemsinur (50), Mustafa (17), İbrahim (16), Şemsi ile Ferhat U. (41) yaralandı. Yaralılar ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Rukiye Yılmaz/İHA)