Otomobil fiyatına güvercin

Edirne’de güvercin meraklıları ‘Güvercin Müzayedeleri’nde’ bir araya gelerek en güzel güvercini alabilmek için yarıştı.

Edirne’de, haftanın 3 günü Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği’nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. ’Güvercin borsası’ olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 2 liradan, 20 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Güvercin meraklıları, Edirne merkezde bulunan dernek binasında yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla satışa sunuyor.

"AÇIK ARTTIRMA MÜZAYEDESİ YAPILIYOR"

Kesme, akkuyruk, sarı kanat posta, süs kuşları, taklacı Mardin ve oyun kuşları gibi kategorize edilen birbirinden güzel kuşlar, sahipleri tarafından müzayedeye getiriliyor. Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Dindoruk tarafından yönetilen ve açık arttırma usulü ile satışa çıkartılan güvercinler, 2 TL’den 20 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

"ÇALINTI VE HASTA KUŞLAR SATIŞA ÇIKARTILMIYOR"

Çevre iller başta olmak üzere, Afyon, Sakarya, Aksaray gibi illerden de gelen güvercin meraklıları, Edirne’de gerçekleştirilen bu müzayedenin hem fiziki şartları hem de kuş çeşitliği açısından örnek olduğunu, asla çalıntı ve hasta kuşların satışa çıkarılamadığını dile getirdi.

"AMACIMIZ GÜVERCİN IRKLARININ KORUNMASI"

Edirne 22 Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Dindoruk, birçok meslek gurubundan insanların hobi olarak bağ evlerinde, bahçelerinde güvercin yetiştirdiğini belirterek, "Amacımız, güvercin ırklarının korunması ve safkanlığının geliştirilmesi. Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkelerden dostlarımız da geliyor ve bir kültür etkileşimi yaşıyoruz. Güzel dostluklar kuruluyor" dedi.

(Koray Ustabaşı /İHA)