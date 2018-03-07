Otobüsü şoförü fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi

Burdur’da durakta beklerken fenalaşan kız öğrenci, halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi. Kız öğrencinin hastaneye götürülme anı ve şoförün çabası güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini taşıyan özel halk otobüsü şoförü Murat Çağlar Turan, dün saat 18.00 sıralarında durakta bekleyen bir kız öğrencinin fenalaştığını fark etti. Öğrencilerin yardımıyla öğrenciyi otobüse alan Turan, diğer yolcuların da bulunduğu otobüsle güzergahtan ayrılıp hastaneye gitti.

Yolda 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Turan, öğrencinin durumu hakkında bilgi verdi. Turan, otobüsle Burdur Devlet Hastanesine getirdiği öğrenciyi acil servis önünde hazır bekleyen ilkyardım ekiplerine teslim etti. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü Murat Çağlar Turan, öğrenciyi hastaneye bıraktıktan sonra seferine döndü. Özel halk otobüsü şoförü Turan’un fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirme çabası ise otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayı anlatan Turan, "Dün saat 18.00 sıralarında toplanma merkezinde öğrencimiz fenalaştığını fark ettim. Hastane uzak olduğu için 112’ye bilgi verip vakit kaybetmemek için öğrenciyi hastaneye götürmeye karar verdim. Yolda tekrar ambulansla irtibata geçtim. Hastaneye vardığımda ekipler bizi karşıladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ardından diğer yolcularla yoluma devam ederek seferimi tamamladım" dedi.

(Onur Özkan/İHA)