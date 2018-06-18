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Otelden atılan paralar izdihama neden oldu

İstanbul Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, izdihama neden oldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:24

İstanbul Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, izdihama neden oldu.

Taksim’de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi. Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Sümer Avcı/İHA)
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