Orgeneral Akar: "Bir oldubittiye asla izin verilmeyecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek, bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek” dedi.